Başkan Erdoğan'ın tören kıtasına verdiği 'Slava Ukraine' selamı Rus basınında yankılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Kiev'de resmi törenle karşılanırken tören kıtasını "Slava Ukraine!" (Şan olsun Ukrayna'ya) sözleriyle selamlaması Rus basınında büyük yankı uyandırdı.

ERDOĞAN, RUSYA'YA MESAJ MI VERDİ?



Erdoğan'ın verdiği selamın, 2018 yılında dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmileştirildiği ve aynı zamanda Rusya karşıtı propagandalarda kullanıldığına da dikkat çekilerek, Erdoğan'ın verdiği selamın Rusya'ya mesaj anlamına geldiği yorumları yapıldı.

ZAMANLAMAYA DİKKAT ÇEKTİLER



Rus basınında yer alan haberlerde, Erdoğan'ın selamının yanı sıra Suriye'de yaşanan gerginlikler üzerine Ukrayna'yı ziyaret etmesi ve Kırım Tatarlarının durumu ile ilgili değerlendirmede bulunmasına tepki gösterildi.