Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti sonrası uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Patriot konusunda da bildiğiniz gibi biz Amerika'ya şu teklifi de yaptık; 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400'leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler" dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri sonrası Pentagon'dan açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Türkiye'nin talebiyle ilgili "Savunma Bakanı Esper'in bu konudaki görüşü açık. Türkiye S-400'leri geri vermediği sürece Patriot hava savunma sistemine sahip olamaz" ifadelerini kullandı.