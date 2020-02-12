Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama: Trump ile her an görüşebilirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

PUTİN İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

"Şu anda İdlib'de devam eden süreci Putinle değerlendirdik.

Bu değerlendirmede karşılıklı askerlerimizin rejim güçlerinin hatta Rusya'nın vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık.

Bu konuyla ilgili olarak askerlerimizin Türkiye'de dışişleri, savunma, istihbaratın Moskova'da bir araya gelmeleri konusunda mutabakata vardık.

En kısa sürede görüşmeleri yapacaklar."

Trump ile her an görüşebilirim.

"BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA GERİ ADIM YOK"

Orada geri adım atma söz konusu değil. Tel Abyad'dan Resulayn'a kadar o bölge, Tel Rıfat zaman zaman...

Oradaki çalışmalar belli zeminde yürüyor. Şu anda gündemimizde İdlib var. İdlib'de Türkiye'ye yönelik iltica hareketi var. Bu harekate müsamaha ile bakmak istemiyoruz.

Bunu engellemek için Suriye topraklarında çalışmalar yürütüyoruz. Bunları yaparak da bu insanları orada iskan edelim istiyoruz.

KADİR ŞEKER HAKKINDA

O tabii orada Kadir insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç yargıyla ilgili süreç. Temenni ederiz ki adil bir karar çıkar."