Başkan Erdoğan'dan hemen sonra bölgeye gitti

Türkiye'nin askeri olarak Libya'yı koruma altına aldıktan sonra Batı-Körfez destekli Hafter'e karşı Libya'nın komşusu olan devletler ile fikir birliğine varması, ABD uydusu BAE'yi rahatsız etti. Dün akşam Cezayir'e giden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile Libya krizini görüştü.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan

BAE'YE DAVET ETTİ

Bukadum, bir günlük ziyaret kapsamında ülkesine gelen BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile başkent Cezayir'de düzenlediği ortak basın toplantısında, aralarında geçen kısa görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Libya başta olmak üzere ortak öneme sahip meselelerin ele alındığını belirtti.

Bölgedeki mevcut durumun zorluğuna dikkati çeken Bin Zayid Al Nahyan ise bu durumun, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için fırsatları değerlendirmeleri konusunda ülkesi ve Cezayir'i engellemeyeceğini söyledi.

Ziyareti çerçevesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid et-Tebbun'a BAE üst düzey yetkililerinin davetini ileten Bin Zayid, "Bu, yakın zamanda görmek istediğimiz bir ziyaret ve her bakımdan ikili ilişkilerin gelişmesini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE DEĞİL BİZİMLE İTTİFAK KUR!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan Cezayir'deki görüşmesinden hemen sonra Tunus'a giderek Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü.

Libya hakkında da konuşan Zayid Al Nahyan, "krizi sona erdiren barışçıl bir çözüm için ikili koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu" vurguladı.

AA-gunes.com