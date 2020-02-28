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28 Şubat 2020 Cuma 21:09:33 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 21:35:10

Başkan Erdoğan, Trump ve Merkel ile İdlib’i görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Hemen ardından Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile de telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

BAŞKAN ERDOĞAN, MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü ve İdlib'deki güncel durumu ele aldı.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakban Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu açıkladı.

Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu" sözlerini kullandı.

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu anlattı.

Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de söyledi.

İşte son gelişmeler...

20.41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.  Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert: "Şansölye Merkel, Türk birliklerine acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

20. 30: Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

20.11: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan ve Trump, İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

20.10: Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.

DHA

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