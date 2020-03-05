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05 Mart 2020 Perşembe 14:07:22 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 14:40:59

Başkan Erdoğan Moskova'da! Tarihi zirve başladı

Rusya lideri Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı Kremlin'de resmi törenle karşıladı. Kritik buluşmada İdlib'deki son durum haritalı ve görüntülü ele alınacak. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, kritik zirve için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, baş başa görüşmeleri öncesi ortak açıklama yaptı.

Erdoğan ile Putin kameralar karşısına geçti. Putin, İdlib'de şehit olan 33 askerimizin için başsağlığı mesajında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

"Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık, sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle davetiniz üzere burada gerçekleştiriyoruz. 

İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor.

Bölgede sıkıntı büyük. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. 

Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz."

Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'ın Rusya'ya günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin “Suriye’de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum” dedi.

Putin, “Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için  görüşmelere devam etmemizde fayda var." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019’daki “Soçi Mutabakatları”nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 13.20'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Erdoğan'ı, Vnukovo-II Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdashev, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya geldi.

 

ÇANTADA İDLİB VAR!

Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019'daki "Soçi Mutabakatları"nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya "ateşkes" için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Moskova'da bugün yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib kentinde tırmanan gerilimi görüşmesi bekleniyor.

Zirve öncesinde Başkan Erdoğan da sorulması üzerine, beklentisinin bölgede süratle ateşkesi sağlayabilmek olduğunu söylemişti.

MUTABAKAT ÜMİDİYLE GİDİYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı ile son günlerde rejime ciddi kayıplar verildiğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Putin ile İdlib konusunun görüşüleceğinin altını çizen Kalın, "İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidi ile gidiyoruz" sözleriyle Türkiye'nin Suriye konusundaki beklentisini yineledi.

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