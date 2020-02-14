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14 Şubat 2020 Cuma 13:04:16 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:49:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda "Şimdiye kadar ülkemize güvenen hiç kimse pişman olmamıştır. Pakistanlı kardeşlerimizin Türkiye'nin geleceğine itimat etmelerini istiyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye - Pakistan yüksek düzeyli iş birliği ve iş forumu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan "Toplam nüfusları 300 milyonları bulan iki ülkenin ticaretinin 1 milyar doların altında olmasını kabullenemiyorum. Önce süratle bu rakamı aşmalı sonra daha da ileriye gitmeliyiz" dedi.

Başkan Erdoğan ayrıca sağlık çağrısında bulunarak, "Şehir hastaneleri ile yaptığımız atılım Avrupa'dan on binlerce insanın sağlıkta bizi tercih etmesini sağladı. Pakistanlı kardeşlerimiz de batı ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih etmeli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tüm dünyada yükselen korumacılık duvarlarının aramıza girmesine izin vermemeliyiz.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacmi süratle 1 milyar doların üzerine çıkmalı. Bu konuda net ve güçlü adımlar atmalıyız. Ekonomimizde rekabet içinde olduğumuz doğrudur. Ama tamamlayıcı bir sürü sektör de var.
Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır.
 
Son 17 yılda ülkemize 220 milyar dolarlık doğrudan uluslarası sermaye girişi oldu.
 
Savunma sanayii alanında Pakistan ile işbirliğimiz gelişiyor.
 
Pakistan halkının tedavi için daha çok batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendik, bu alışkanlığı değiştirmek gerekiyor.

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