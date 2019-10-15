15 Ekim 2019 Salı 23:22:08 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 23:51:37
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü...
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye'yi görüştü.
Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.
Kremlin'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İki lider siyasi sürecin sürmesi konusunda fikir birliğine vardı. Anayasa Komitesinin bu ay sonunda başlatılması konusunda mutabık kalındı. İki lider, Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda tekrar mutabık kaldı ve teyit etti."
(TRTHaber)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT