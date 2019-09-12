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12 Eylül 2019 Perşembe 14:17:39 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:49:51

Başkan Erdoğan Merkel'i köşeye sıkıştırdı! Başı fena halde dertte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, göçmenlerin, Avrupa ülkelerine geçebilmeleri için sınır kapılarını açabileceğini dile getirmişti. Endişelenen Merkel, Erdoğan'ı arayarak konuyu bir telefon görüşmesinde ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin yeni bir sığınmacı akını ile tek başına başa çıkamayacağını belirterek Avrupa'nın daha önce taahhüt ettiği yardımların yerine getirilmesini talep etmiş ve bu yardımların yapılmaması halinde sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçebilmeleri için sınır kapılarını açabileceğini dile getirmişti.

MERKEL ERDOĞAN'I ARADI

Bu sözlerin ardından endişelenen Almanya harekete geçti. Almanya hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaptıkları ve bu görüşmede sığınmacıların durumunun da ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, iki liderin Suriye ve Libya gibi dünya gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve Ege'deki sığınmacıların durumunu ve bu sığınmacılarla ilgili, Türkiye-AB anlaşması çerçevesinde nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarını duyuruldu.

ALMANYA'DAN YUNANİSTAN'A ÇAĞRI: SIĞINMACILARI TÜRKİYE'YE İADE EDİN

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki adalarında bulunan sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluk sebebiyle, bir süre önce sığınmacıların bir kısmını ana karaya tahliye etmeye başladı.

Almanya da yaşanan bu gelişmeler karşısında Yunanistan'a çağrıda bulunarak, Türkiye'ye iade edilen sığınmacıların sayısının artırılmasını talep etti. Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, Funke Medya Grubu'na verdiği röportajda, "Yunan adalarındaki sığınmacı kayıt merkezlerinde yaşanan sıkıntılı durumun iyileştirilmesi için, sığınmacıların Türkiye'ye iadesinde acilen bir ilerleme kaydetmemiz gerektiğinin anlaşılması lazım" ifadesini kullandı.

DEUTSCHE WELLE

 

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