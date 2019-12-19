19 Aralık 2019 Perşembe 11:57:29 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 12:01:08
Başkan Erdoğan Malezya'da soruları yanıtlıyor
Başkan Erdoğan Malezya'da soruları yanıtlıyor
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Alman zengin 10 kişiyi 'cennet'e davet ediyor
- Rum yönetiminin Türk gemi kaptanlarına kötü muamelesi BM gündeminde
- Rusya: NATO'nun eylemleri büyük çaplı bir savaşın habercisi
- ABD'den Rusya ile ilişkileri koparabilecek hamle! Yaptırımları genişletiyor
- Trump, ABD Temsilciler Meclisi ile alay etti: Sizi bilmem ama ben çok eğleniyorum