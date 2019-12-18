18 Aralık 2019 Çarşamba 16:30:44 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 16:31:35
Başkan Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüştü.
Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı.
(AA)
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