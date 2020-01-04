04 Ocak 2020 Cumartesi 17:19:26 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 17:31:02
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Ruhani ve Salih ile görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı
Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
AA
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