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04 Mart 2020 Çarşamba 13:16:23 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 13:34:03

Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin arasında düzenlenecek İdlib zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "İdlib'deki krizini sona erdirmeyi amaçlayan gerekli ortak tedbirler hakkında anlaşmayı umuyoruz" dedi.

Rusya´nın haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre Peskov, "İdlib krizini Erdoğan ile görüşmek için planlar hazır. Krizi, bu krizin nedenlerini, bu krizden kaynaklanan zararlı etkenleri sona erdirmeyi amaçlayan gerekli ortak tedbirler hakkında anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, söz konusu tedbirlerin neler olduğu sorusuna ise "Yarını bekleyelim" cevabını verdi.

DHA

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