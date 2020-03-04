Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi öncesi Peskov: İdlib konusunda anlaşmayı umuyoruz

Rusya´nın haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre Peskov, "İdlib krizini Erdoğan ile görüşmek için planlar hazır. Krizi, bu krizin nedenlerini, bu krizden kaynaklanan zararlı etkenleri sona erdirmeyi amaçlayan gerekli ortak tedbirler hakkında anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Peskov, söz konusu tedbirlerin neler olduğu sorusuna ise "Yarını bekleyelim" cevabını verdi.

DHA