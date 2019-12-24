24 Aralık 2019 Salı 13:39:57 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 13:48:25
Başkan Erdoğan ile Johnson arasında kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşmede Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındığı bildirildi.
Başkan Erdoğan'ın Johnson'la görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
AA
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