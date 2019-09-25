Başkan Erdoğan ABD'de resmi temaslarını sürdürdü

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

Erdoğan Kuveyt Emiri Sabah ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah'a geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Trump heyet başkanları onuruna resepsiyon verdi

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu vesilesiyle heyet başkanları onuruna Lotte New York Palace Hotel'de resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki programının ardından Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı.

AA