Başkan Erdoğan Azerbaycan'da, resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8’inci Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere yerel saat ile 13.10’da Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bakü Haydar Aliyev Havalimanı’nda Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov karşıladı.
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