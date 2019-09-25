Başka yere gömülecek

Madrid yönetiminin, Franco'nun kalıntılarının Şehitler Vadisi'ndeki anıttan çıkarılıp eşinin gömülü olduğu aile mezarlığına taşınması kararına Franco'nun torunlarının yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, hükümeti haklı buldu. Franco'nun ailesinin, kalıntıların Madrid'deki Almudena Katedrali'ne taşınmasına ilişkin talebi ise reddedildi. Başbakan Pedro Sanchez, mahkemenin kararını ‘demokrasi için büyük bir zafer’ olarak niteledi.