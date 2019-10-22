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22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 00:00:31

Başbakandan özür göstericilerden temizlik

Hong Kong’daki protestolarda polisin bir camiye boyalı su sıkması üzerine Başbakan Carrie Lam, Müslümanlardan özür diledi. Eylemciler de camiyi temizledi. 

CAMİYİ BİZZAT ZİYARET ETTİ

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde aylardır devam eden hükümet karşıtı protestolarda, önceki gün polisler, göstericilere müdahale ederken, Kowloon Camii’ye TOMA’yla tazyikli su sıkmıştı. Caminin merdivenleri, kapısı ve önündeki yaya kaldırımı maviye boyanmıştı. Tepki toplayan olay sonrası camiyi ziyaret eden kentin yöneticisi Carrie Lam, kentte yaşayan Müslümanlardan özür diledi. İslam Toplumu Fonu Fahri Sekreteri Saeed Uddin, “Yapmamaları gerekiyordu ama özür dilediler, biz de kabul ettik” dedi. 

Carrie Lam, yanındaki heyetle birlikte caminin imamıyla görüştü. 

'YAŞANANLAR BİR KAZAYDI'

Olayın ardından caminin önünde toplanan göstericiler, bez ve suyla caminin zarar gören yerlerini temizledi. Müslüman topluluk liderlerine, yaşananın bir kaza olduğunu söyleyen polis, dini özgürlüğe saygı duyduklarını ve ibadet yerlerini korumak için çaba göstereceklerini açıkladı. Hong Kong’daki gösteriler, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı üzerine başlamıştı. Tasarı geri çekilse de haziran ayından bu yana devam eden gösteriler, her geçen gün daha da şiddetleniyor. 

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