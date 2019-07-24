Başbakan oldu, istifaların ardı arkası kesilmiyor!

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında yaptığı açıklamada, Boris Johnson'ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söylemişti.

Hammond, Başbakan May'e sunduğu istifa mektubunda, "Henüz çözülememiş olan Brexit meselesinin yarattığı belirsizliğe rağmen, kamu maliyesini yeniden yapılandırmada ve İngiltere ekonomisini gelecek fırsatlara hazırlamada gözle görülür ilerlemeler kaydettik" dedi.

Johnson'ın başbakanlığa gelmesiyle başta liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt olmak üzere bazı bakanların istifa etmesi bekleniyor.

"JOHNSON'A GÖREVİ BIRAKMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Başbakan Theresa May, her hafta düzenlenen ve milletvekillerinin Başbakan'a sorular yönelttiği parlamento oturumuna bugün son kez katıldı.

İşçi Partisi Milletvekili Ruth Cadbury, May'e başbakanlık koltuğunu "Müslümanları şeytanlaştıran, Donald Trump'a boyun eğen" birine devretme konusunda ne hissettiğini sordu. May, "Kabinesinde görev yapmış, muhafazakar ve Brexit ile ülkesini parlak bir geleceğe ulaştırma sözü vermiş birine görevi bırakmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.

"BAŞBAKANA SORULAR SORMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

May, istifasını sunmadan önce parlamentoda veda konuşması da yaptı. May, Boris Johnson ve hükümetine iyi dileklerini sunduktan sonra "Onların başarısı ülkemizin başarısı olacak" dedi.

May, milletvekilliği görevine devam edeceğini ve ileride "başbakana sorular sormayı dört gözle beklediğini" belirtti.

(BBC TÜRKÇE)