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04 Ağustos 2019 Pazar 15:41:27 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:51:45

Barzani'den PKK'ya 'Sincar' tepkisi: Halkın dönmesine ve hizmetlerin sunulmasının önünde engel olmamalılar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Musul'un Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK'yı işaret ederek "Silahlı grupların o bölgedeki varlığı (Sincar) Şengal halkının dönmesini ve oraya hizmet götürmenin önünde engel olmamalı." dedi.

Barzani, Irak'ın Duhok kentinde terör örgütü DEAŞ'ın, Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere düzenlediği saldırının 5. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuşma yaptı.

Sincar ilçesinin Peşmerge güçlerince kurtarılması ve DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen yeniden inşasının henüz gerçekleşemediği belirten Barzani, bu yüzden evlerini terk eden Ezidilerin bölgelerinde dönemediğini, Duhok vilayetindeki çadır kamplarda yaşam mücadelesi verdiklerini hatırlattı.

İsmini zikretmeden terör örgütü PKK'nın oradaki varlığına değinen Barzani, "Silahlı grupların o bölgedeki varlığı Şengal (Sincar) halkının dönmesine ve hizmetlerin sunulmasının önünde engel olmamalı. Şengal'in durumu için bir çözüm bulunmalı." dedi.

Barzani, ilçe statüsündeki Sincar'ın vilayet olması ve Irak'ın 2020 bütçesinden özel bir bütçenin temin edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

EZİDİLERE AİT 80 TOPLU MEZAR BULUNDU

DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'teki saldırısı sonucu Sincar'da Ezidilere ait şimdiye kadar 80 toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Barzani, "360 bin Ezidi yerinden edildi ve bunun 100 binden fazlası yurt dışına göç etmek zorunda kaldı." dedi.

Örgüt tarafından alıkonulan Ezidilerin kurtarılması hususunda ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Barzani, "Şu ana kadar 2 bin 225 Ezidi kadın ile bin 284 erkek kurtarılmış durumda ancak hala bin 323 kadın ile bin 585 Ezidi erkeğinin akıbeti belirsiz." bilgisini verdi.

IKBY Meclisi, dün oy çokluğuyla 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" kabul etmişti.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Sincar'a saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'deki kamplara yerleştirilmişti.

(AA)

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