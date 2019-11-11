11 Kasım 2019 Pazartesi 12:40:07 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 12:41:09
Barış Pınarı ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rasulayn, Derbesiye ve Haseke ile kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor.
Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.
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