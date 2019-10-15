İşte Münbiç'e yürüyen asker sayısı! 6 bin askerle Münbiç'e

Barış Pınarı Harekatı, PKK/YPG’nin terör koridorunu paramparça etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Rasulayn ve Tel Abyad’ın ardından Münbiç’e yöneldi. PKK/PYD’nin şehri Esed rejimine devretme çabasına rağmen 6 bin askerle Münbiç’e yürüyen TSK ve SMO, çok sayıda köyü terör örgütünden temizledi.

Ülkenin içine çekildiler



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ‘Barış Pınarı Harekatı’ terör örgütü ve sahiplerinin belini kırdı. TSK ve SMO’nun Resulayn ve Tel Abyad ile kırsalda kaydettiği hızlı ilerleme, ABD’yi bölgeden çekilmeye zorladı. Pentagon, bölgedeki 1000 ABD askerini daha güneye çekeceğini açıkladı. Bu kapsamda önceki gece özellikle Aynel Arap ve bazı bölgelerdeki askerlerini daha güneye Suriye içlerine çekildi.

Gizli anlaşma



ABD’nin bu kararı sonrasını cephede ardı ardına hezimete uğrayan PKK/YPG yönünü Şam rejimine çevirdi. Lazkiye’deki Hımeymin askeri üssünde Esed rejimi ile masaya oturdu. Örgüt, Lazkiye’ye paralel olarak Moskova’da da girişimlerde bulundu. Önceki gece yapılan uzun pazarlıkların ardından rejim ile terör örgütü arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Esed askerleri her yere konuşlanacak



Rejim ve terör örgütüne yakın basın yayın organlarının servis ettiği belgeye göre anlaşma özetle şu maddeleri kapsıyor: “Suriye ordusu Türkiye ve Rojava sınır hattı boyunca konuşlanacak. Suriye ordusu Kobani, Münbiç kent merkezlerine girecek. Tabka, Rakka'daki Fırat Barajı ve Mensure'ye rejim askerleri konuşlanacak. Deyrizor'daki petrol rafinerisi ile Kamışlı Suriye ordusuna teslim edilecek.”

Örgüt paçavraları indirildi



Sözde anlaşmanın ardından rejim güçleri bazı noktalarda harekete geçti. Arimah ve Hafse kasabasını kontrol altında tutan Esed rejimi buradan güç kaydırmaya çalışsa da bu bölgeleri tutmak için elinde yeterli kadar askeri ve techizatı olmadığı için anlaşma sembolik olarak kaldı. Münbiç şehir merkezine sadece küçük bir birlik sevk edilebildi. İki köy rejim tarafından işgal edildi ancak bölgede bulunan ABD güçlerinin devriyeye çıkmasının ardından rejim güçleri köylerden çekilmek zorunda kaldı. Haseke, Kamışlı, Aynel Arap gibi şehirlerde YPG/PKK paçavraları okullar ve sözde resmi kurumlardan indirilerek yeni rejim bayrakları çekildi.

Mobil köprüler bölgede



Ancak bu sembolik adımlar TSK ve SMO'yu durdurmaya yetmedi. Harekatın hızlı bir şekilde başlaması için daha önceden bölgeye nakledilen istihkam birlikleri geçiş güzergahındaki Sacur Nehri üzerine mobil köprüler kurdu. Fırat Kalkanı bölgesinden Münbiç’e 5 bin SMO askeri gönderildi. Özel kuvvetler ve komandodan bin kadar asker harekata katıldı. TSK’nın zırhlı araç ve tankları da Münbiç’e girdi. İlk ateşte kısa bir süre direniş gösteren teröristler ardından mevzilerini bırakarak kaçmaya başladı.

Batı da tamam



Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan ve önceki gün YPG/PKK'den temizlenen Tel Abyad'da bir direkte bulunan terör örgütünü simgeleyen bez parçasının yerine SMO bayrağı asıldı. Harekat kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmasında görev alan SMO askerleri, kentin batısında bir noktada bulunan uzun bir bayrak direğinde asılı terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçasını indirdi. Askerler daha sonra direğe SMO bayrağını çekti. Bu anlar Tel Abyad'ın hemen karşısındaki Akçakale ilçesinden de gözlendi.

Obüsler vurdu



Türk Silahlı Kuvvetlerince Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alındı. Kırsaldaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

Yaralı oyunu



Terör örgütü YPG, yaralı teröristlerin tedavi edilmesi için yeni oyun planı yaptı. Bu kez teröristlere, hücum yeleklerini de çıkarmaları talimatı verildi. Yaralı teröristlerden bazıları silahları ve hücum yeleklerini bırakarak, TSK ve SMO’nun kontrol ettiği bölgelerdeki hastanelere girmeye çalıştı. Durumdan haberdar olan bölge halkı, sivil giysilerle hastanelere gelen teröristlerin içeri girmesine engel oldu. Teröristler ise teslim olmak yerine işgal ettikleri bölgelere kaçtılar.

Cephanelik yerle bir edildi



Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı’nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/ PYD-YPG’li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA’larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi” ifadesi kullanıldı. Görüntülerde, tünel içindeki cephanelikten mühimmat yüklenen kamyonun imha edildiği görülüyor.

Birçok mühimmat ele geçirildi



Harekatın 5. gününde, Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından arama tarama faaliyeti yürütüldü. SMO askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK’nın işgalindeki ilçe merkezinde çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı. SMO, arama tarama çalışmalarını sürdürüyor.

ABD gözlem noktasını boşalttı



TSK ve SMO’nun operasyonu öncesinde ABD askerleri Münbiç’teki gözlem noktasını boşalttı. Yerel kaynaklara göre ABD askerleri 3 helikopterle birlikte Münbiç’in batısındaki Saidiye askeri üssünü terk ederek Münbiç doğusundaki Tişrin barajına çekildi.

560 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 560 olduğunu bildirdi.

Ceylanpınar’a 70 havan



YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesine dün 70 kez havanlı saldırı düzenlendi. Rasulayn kırsalından YPG/PKK'lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Atılan bir başka havan ise taziye kabullerinin yapıldığı bir binanın duvarına isabet etti. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırıda, binada hasar meydana geldi.

Vatandaşlarına yalan söylüyorlar



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Batılı hükümetlerin vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini belirterek, “PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu ‘tek parti devletçiği’ kurdu. PKK’nın, geri dönmeleri durumunda onları öldüreceğinden korkan yüz binlerce Suriyeli Kürt hala Türkiye’de yaşıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Altun, “Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

(Yeni Şafak)