"Barış Pınarı" harekatına ilişkin Trump'tan ilk açıklama geldi

Türkiye saat 16.00'da Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı harekatını başlattı. Harekata ilişkin ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor" dedi. Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' hakkında ''ABD Türkiye'nin Suriye'ye operasyonunu onaylamıyor, ABD bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye iletmiştir'' dediği aktarıldı.

AçIklamada ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı onaylamadığı belirtildi. Bölgede Amerikan askerlerinin bulunmadığının altı çizildi.

Erdoğan, “Türkiye’nin sivillleri ve dini azınlıkları korumanın yani sıra insani krizleri engellemeyi taahhüt ettiği” vurgulandı. Bunun yanısıra Türkiye’nin tutuklu DAEŞ’lilerden sorumlu olduğunu belirten ABD Başkanı, durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Harekat öncesi bölgedeki ABD askerleri bölgeyi terk etmişti.