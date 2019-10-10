Barış Pınarı Harekatı ile birlikte CNN sahaya inip Türkiye'ye saldırı başlattı

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, Amerika'nın ana gündem maddesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin bile önüne geçen harekat, ülkedeki muhalifler tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

Trump'ın "Fake News" olarak adlandırdığı CNN, harekatın başlamasıyla birlikte anında bölgeye muhabirini gönderdi.

SİVİLLER TEHLİKEDE YALANI

Harekatın karalanması için elinden geleni yapan Amerikalı muhabir, sivillerin Türkiye'nin bombardımanından kaçtığını söyledi.

Operasyonun karalanması için elinden geleni yapan CNN muhabiri, yalanlarına "sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" diyerek devam ettirdi.

AMERİKA'NIN BIRAKTIĞI RAKKA

Amerika'nın başlattığı bu kirli algı operasyonu, akıllara Rakka'ya yönelik düzenlenen operasyonları getirdi.

Bilindiği üzere Amerikalıların düzenlediği operasyonda Rakka'da 2 binden fazla sivil öldürülmüştü.

Bombardımanların ardından kent yaşanmaz hale getirilmişti.

TÜRKİYE'NİN SİVİL HASSASİYETİ

Oysa Türkiye'nin düzenlediği harekatlar, büyük bir sivil hassasiyetiyle devam ediyor. Yaşam alanlarına hiçbir şekilde zarar verilmiyor.