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09 Ekim 2019 Çarşamba 19:02:29 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:08:00

"Barış Pınarı Harekatı" ABD'de gündemi sarstı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını Twitter hesabından duyurmasının ardından harekat, ABD medyasının bir numaralı gündem maddesi oldu.

Bloomberg, Erdoğan'ın açıklamasından önce Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türk askerinin sınırı geçtiğini bildirdi. Reuters; "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başlatıldığını duyurdu" açıklaması geldi.

Associated Press; "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweet ile Suriye'nin kuzeydoğusuna Türk saldırısının başladığını duyurdu.

CNN International: "Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırısını başlattığını duyurdu. Operasyon, Trump yönetiminin ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasından günler sonra başladı" CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar da bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla konuyu sıcağı sıcağına izleyicilerine aktarıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, ABD basınının gündemine bomba gibi düştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını resmi Twitter hesabından duyurmasının ardından ABD medyası harekatı, "son dakika" olarak duyurdu.

Harekatın başlatıldığı haberi, uzun süredir ülke gündemini meşgul eden Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması tartışmalarının bile önüne geçerek bir numaralı gündem maddesi oldu.

HABER AJANSLARI "SON DAKİKA" OLARAK GEÇTİ

ABD basınında geniş yer bulan harekatı ilk olarak Bloomberg duyurdu. Yerel saatle sabahın erken saatlerinde geçilen ve Türk bir yetkiliye dayandırılan haberde, Türk birliklerinin sınırı geçmeye başladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise ilk olarak, Reuters haber ajansı geçtiği flaşında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonun başlatıldığını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yapacağı operasyonu ilk günden bu yana "işgal" olarak niteleyen Associated Press ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, attığı tweet ile Suriye'nin kuzeydoğusuna Türk saldırısının başladığını duyurdu." başlığı ile kullandı.

Amerikan basınının en önemli kuruluşlarından biri olan Wall Street Journal gazetesi de operasyonu "Erdoğan, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, Kürt kuvvetlerin elindeki toprakları ele geçirmek için Suriye'de bir operasyon başlatıldığını duyurdu." başlığıyla okuyucularına aktardı.

CNN International operasyona ilişkin, "Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye askeri saldırısını başlattığını duyurdu. Operasyon, Trump yönetiminin ABD askerlerini bölgeden çekeceğini açıklamasından günler sonra başladı." ifadelerini kullandı.

New York Times da operasyonu, "ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye yönelik planlanan saldırının başlatıldığını duyurdu." ifadeleriyle aktardı.

BÖLGEDEN CANLI YAYINLAR YAPILIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nı, CNBC, ABC, NBC, MSNBC, CBS gibi ABD'nin önde gelen basın kuruluşları da "SON DAKİKA" olarak duyurdu.

Ayrıca, CNN, NBC ve FOX gibi televizyonlar da bölgeden yaptıkları canlı bağlantılarla  konuyu sıcağı sıcağına  izleyicilerine aktarıyor.

AA

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