Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin zararları gideriliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde hayatı normalleştirme çalışmaları kapsamında, PKK/YPG'nin zarar verdiği okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik tarafından Barış Pınarı bölgesindeki hayatı normalleştirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2019'da Rasulayn'da yapılan okul incelemeleri sırasında, fen meslek lisesi, erkek meslek lisesi, kız meslek lisesi ve teknik lisenin bulunduğu kampüsün PKK/YPG'li teröristler tarafından eğitime kapatıldığı, okulların terör örgütü için katyuşa tarzı roketleri ateşleyebilecek roketatar düzenekleri üretim merkezine çevrildiği, sınıfların kullanılamaz hale getirildiği belirlendi.

Teröristlerin tüm şehri bir ağ gibi saran yer altı tünellerini kazmak için kullandığı makine ve teçhizatlar ile çok sayıda mühimmat ele geçirilirken, okulların yeniden eğitim ve öğretime açılabilmesi için devletin diğer kurum ve kuruluşları ile ihtiyaçların tespiti, onarım ve iyileştirme faaliyetlerine başlandı.

AA