Banyoda kayarak düşen Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, askeri hastaneye kaldırıldı
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bolsonaro'nun banyoda kayarak düştüğü ve başını çarptığı iddia edildi.
Devlet Başkanlığı iletişim ofisinden yapılan açıklamada, konutunda düşen Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırıldığı ve kafa tomografisinin çekildiği ifade edildi.
Tetkiklerinde sorun görülmediği kaydedilen açıklamada, devlet başkanının 6 ila 12 saat müşahede altında kalacağı belirtildi.
Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Brezilya medyasında, Bolsonaro'nun banyoda kayarak düştüğü ve başını çarptığı ileri sürüldü.
Bolsonaro'nun ay başında, danışmanlarına kendisini son derece yorgun hissettiğini söylediği, toplantı ve programlarının yıl sonuna kadar hafifletilmesini istediği iddia edilmişti.
AA
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