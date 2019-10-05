Banksy’nin tablosu rekor kırdı! Milyonluk şempanzeler

Dünyaca ünlü graffiti sanatçısı Banksy’nin Avam Kamarası'nı şempanzelerle dolu bir şekilde gösteren eseri, beklenenin 5 katı fiyata, 9.8 milyon sterline satıldı.

GERİ EVRİLMİŞ PARLAMENTO

İngiliz siyasetçiler Brexit için bir çıkış yolu ararken, sokak sanatçısı Banksy’nin Avam Kamarası’nı şempanzelerle dolu şekilde tasvir eden eseri Londra’da açık artırmaya çıkarıldı. Brexit terimi ülkenin gündemine oturmadan önce 2009’da resmin, yaklaşık 2 milyon sterline (14 milyon TL) satılması bekleniyordu. Ancak ‘Geri Evrilmiş Parlamento’ isimli tablo, açık artırmada beklentilerin üzerine çıkarken 9 milyon sterlin (yaklaşık 70 milyon TL) alıcı buldu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER

Resim, sanatçının şimdiye kadar en pahalıya satılan eseri oldu. Müzayede evi yetkililerinden Alex Branczik, Banksy'ye, günümüzün yakıcı meselelerini parlak zeka ve hicivle karşılaştırdığı için, dönemin Voltaire'i adını verdiklerini söyledi. Branczik'e göre resim, Brexit tartışmalarını daha iyi tarif edemezdi. Banksy ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, sanatın maddi bir değer olarak görülmesini eleştirerek, “Sanata entelektüel anlamda daha çok şey katması yönünden bakılmalı” ifadelerini kullandı.