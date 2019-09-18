Banksy’nin şempanzelerine 14 milyon TL

REKOR KIRACAK

Birleşik Krallık’ta milletvekillerinden oluşan alt meclis olan Avam Kamarası’nı, şempanzelerle dolu bir şekilde gösteren resmin 2 milyon sterline (14.2 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor. Banksy’nin bilinen en büyük tuval çalışması olma özelliğini taşıyan eser, ilk kez 2009’da Bristol Müzesi’nde sergilenmişti. 28 Ekim’de tekrar sergilendikten sonra 3 Ekim’de satışı sunulacak.