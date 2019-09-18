18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 00:18:28
Banksy’nin şempanzelerine 14 milyon TL
İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen ve kimliğini sır gibi saklayan graffiti sanatçısı Banksy’nin bir eseri daha satılıyor.
REKOR KIRACAK
Birleşik Krallık’ta milletvekillerinden oluşan alt meclis olan Avam Kamarası’nı, şempanzelerle dolu bir şekilde gösteren resmin 2 milyon sterline (14.2 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor. Banksy’nin bilinen en büyük tuval çalışması olma özelliğini taşıyan eser, ilk kez 2009’da Bristol Müzesi’nde sergilenmişti. 28 Ekim’de tekrar sergilendikten sonra 3 Ekim’de satışı sunulacak.
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