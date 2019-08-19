  • Bist 100
    96498.1
  • Dolar
    5,5889
  • Euro
    6,2092
  • Altın
    269,0180
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2 bin yıllık olduğu sanılan 2 ayrı kitabe ele geçirildi 2 bin yıllık olduğu sanılan 2 ayrı kitabe ele geçirildi
Veterinerler bile gözlerine inanamadı! 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kedi... Veterinerler bile gözlerine inanamadı! 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kedi...
Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına 'absürt' yorumu Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına 'absürt' yorumu
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
Gladyatörler şehri' titizlikle ayağa kaldırılıyor Gladyatörler şehri' titizlikle ayağa kaldırılıyor
KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvuru kılavuzu 2019! KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvuru kılavuzu 2019!
Bangsamoro'da özerklik sonrası huzur hakim Bangsamoro'da özerklik sonrası huzur hakim
Beşiktaş'ın Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi Beşiktaş'ın Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi
Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
Dünya züccaciye sektörü İstanbul’da buluşacak Dünya züccaciye sektörü İstanbul’da buluşacak
Memur konfederasyonları müzakere için ek süre istedi Memur konfederasyonları müzakere için ek süre istedi
THY, bayramda 2,4 milyon kişi taşıdı THY, bayramda 2,4 milyon kişi taşıdı
Zeytinyağında yeni sezon umudu Zeytinyağında yeni sezon umudu
Önemli duyuru! 20 gün içinde ödenecek Önemli duyuru! 20 gün içinde ödenecek
Galatasaray, Mehmet Topal'ı kadroya katmak için girişimlere başladı Galatasaray, Mehmet Topal'ı kadroya katmak için girişimlere başladı
Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi
FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı
Malazgirt Zaferi kutlamaları KKTC'den başlayacak Malazgirt Zaferi kutlamaları KKTC'den başlayacak
Bahçeli'den 'Kayyum' kararı sonrası ilk açıklama: Hükümete desteğimiz tamdır Bahçeli'den 'Kayyum' kararı sonrası ilk açıklama: Hükümete desteğimiz tamdır
Prof. Dr. Soyha: Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor Prof. Dr. Soyha: Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor
Arabuluculuk sınav başvurusu başladı! Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler? Arabuluculuk sınav başvurusu başladı! Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler?
Philippe Coutinho, Bayern Münih'te Philippe Coutinho, Bayern Münih'te
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıkladı, başvurular başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıkladı, başvurular başladı
Valentina Lisitsa 'İstanbul Resitalleri'ne konuk olacak Valentina Lisitsa 'İstanbul Resitalleri'ne konuk olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:13:55 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:15:08

Bangsamoro'da özerklik sonrası huzur hakim

Moro Müslümanlarının bağımsızlık mücadelesi sonunda referandumla özerklik ilan ettiği Bangsamoro'da halk, silahların gölgesinden kurtulmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yarım asırdan uzun süren bağımsızlık mücadelesi neticesinde bu yıl elde edilen kapsamlı özerklik sonrası Bangsamoro Özerk Bölgesi'nde huzur hakim. Barışın tesis edilmesiyle halk adeta silahların gölgesinden kurtulurken, bölgede silah sesleri yerini gündelik yaşamın farklı tonlarına bıraktı.

Günün ağarmasıyla şehir hayatına başlayan bölge halkı, bir yandan gündelik işlerini yaparken, diğer yandan ibadetlerini de aksatmadan yerine getiriyor. Halk, bölgeye gelenlere yabancılara karşı misafirperverlikleriyle de beğeni topluyor.

Yılın her döneminde turist ağırlanan bölgede, kent merkezindeki nehirde kano gezintisine çıkılabiliyor, tarihi alanların yanı sıra Pembe Cami gibi simgesel mekanlar ziyaret edilebiliyor. Bölgeye gelenler ayrıca, Pasifik Okyanusu'nda (Büyük Okyanus) ve ormanlık alanlarda kayaların arasından süzülen eşsiz şelalelerde yüzmenin keyfini çıkarabiliyor.

Hükümet kalkınma hamleleri üzerinde çalışıyor

Ülkede 10 milyonun üzerinde nüfusu ile Katolik olmayan en büyük ikinci grubu oluşturan ve içinde 13 farklı dil konuşan etnik unsuru barındıran Moro Müslümanları, aynı zamanda, Müslümanlardan oluşan bağımsız hükümetle hukuki ve ekonomik kazanımların arttırılacak olmasının da sevincini yaşıyor.

Bangsamoro Özerk Bölgesi Hükümeti, bir yandan kalkınma hamleleri üzerinde çalışırken, diğer yandan bölgenin mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Tarımdan turizme birçok alanda sanayileşmek isteyen halk, hükümet politikalarını büyük oranda destekliyor.

Silahlı gruplar 2022'de tamamen silah bırakacak

Moro Müslümanlarının bölgesel idareyi almalarının ardından bağımsızlık mücadelesi veren silahlı gruplar da silah bırakmaya başladı.

Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nin (MİKC) yüzde 30'luk bölümü silahlarını bırakarak sivil hayata döndü. Silahların 2022 yılında taraflar ve izleme heyetinin olduğu toplantıda alınacak "süreç tamamlanmıştır" kararı ile tamamen bırakılacağı, MİKC'in sivil yapıya dönüşerek siyasi parti olarak faaliyetini sürdürebileceği bildirildi.

Kırsala çekilen ve süreç içinde silahlarını bırakacak olan Moro İslami Kurtuluş Cephesi mensuplarının bölgenin huzur ve güvenliğini sağlayacak kolluk kuvvetlerine katılabileceği vurgulandı.

Bangsamoro Özerk Bölgesi Başbakanı Hacı Murat İbrahim de AA muhabirine, bölgede bağımsızlık için mücadele veren silahlı gruplara mensup kişilerin silahlarını bıraktıktan sonra emniyet teşkilatına katılabileceklerini belirtmişti.

Ülkede olduğu gibi bölgede de sigara yasağı var

Filipinler'de belirli bölgeler dışında sigara içmek yasak. Ülkede uygulanan yasak daha esnek şekilde Bangsamoro'da da geçerli.

Belirlenen alanlar dışında sigara içenlere güvenlik güçlerince 100 dolar ceza kesilirken, izmariti yere atanlara ekstra ceza uygulanıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ