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05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:45:53 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:50:33

Bangladeş'teki dang humması salgınında vaka sayısı artıyor

Bangladeş'te yılbaşından bu yana görülen dang humması vakası sayısının 27 bin 437'ye yükseldiği bildirildi.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, ülkede etkili olan dang humması salgınında, 1 Ocak-5 Ağustos tarihlerinde tespit edilen vaka sayısının 27 bin 437'ye yükseldiği belirtildi. 

Ülke genelinde son 24 saat içinde dang humması nedeniyle 2 bin 65 kişinin hastanelere başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanelerde halihazırda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 658 olduğu vurgulandı.

Yetkililer, salgında şimdiye kadar 18 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirirken, yerel basında ise ölü sayısının en az 50 olduğu kaydedilmişti.

Acil önlem alınmazsa salgının eylül sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulunulmuştu.

Dang humması 

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor. 

(AA)

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