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09 Temmuz 2019 Salı 17:08:34 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 17:10:10

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları muson yağmurları vurdu

Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki şiddetli muson yağmurları nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi yerinden oldu, 3 bin 400 hane hasar gördü.

Bangladeş'te etkili olan şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları, Myanmar'daki baskı ve zulümden kaçarak bu ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda büyük hasara yol açtı.

Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox's Bazar'daki şiddetli muson yağmurları nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişinin yerinden olduğu, 3 bin 400 hanenin hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların Cox’s Bazar bölgesindeki yerleşim yerlerini etkilemeye devam ettiği, Bangladeş Meteoroloji Bölümünün gelecek 24 saat boyunca şiddetli yağış uyarısında bulunduğu belirtildi.

Muson sezonunun haziran ayında başladığı ancak ay boyunca nispeten az yağış olduğu ifade edilen açıklamada, temmuz ayının başından bu yana sağanak halinde yağış görüldüğü bildirildi.

Bu şiddetli yağış ve ardından gelen selin, yüz binlerce Arakanlı mültecinin yaşadığı yerleşim yerinde yıkıcı toprak kaymalarına neden olduğu belirtilen açıklamada, köprü onarımı, yamaç stabilizasyonu, atık su temizliği ve erişim yolu rehabilitasyonundan oluşan afet riskinin azaltılması çalışmalarının, planlanan 750 alanın yüzde 60'ına tekabül eden 545 bölgede devam ettiği kaydedildi.

YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI FELAKETLERDE 2 KİŞİ ÖLDÜ

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox's Bazar'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Açıklamada, 2-6 Temmuz'da Cox’s Bazar'daki kamplarda bin 186 hanenin toprak kaymaları, 216 hanenin seller, bin 840 hanenin de şiddetli rüzgar yüzünden hasar aldığı belirtildi.

15 bin 534 kişinin selden ve diğer güvenlik risklerinden etkilendiği ifade edilen açıklamada, bu süreçte 391 toprak kayması, 51 fırtına ve 26 sel vakasının kaydedildiği aktarıldı.

IOM sözcüsü George McLeod, BBC'ye yaptığı açıklamada, 2017'nin ortalarında Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı mültecilerin karşılaştıkları zor koşulların giderek daha da kötüleştiğini vurgulayarak evleri aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymalarında sürüklenen ya da dayanıksız yamaçlarda tehdit altında olan yüzlerce vakaya şahit olduklarını dile getirdi.

McLeod, "Bu tür yerlerde yaşayanlar ya acil durum sığınaklarına ya da akrabalarının evlerine taşınmak zorunda kaldı." dedi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

AA

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