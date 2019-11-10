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10 Kasım 2019 Pazar 22:08:20 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 22:09:47

Bangladeş ve Hindistan'daki Bulbul Kasırgası'nda 26 kişi öldü

Bangladeş ile Hindistan'ı vuran Bulbul Kasırgası'nın neden olduğu afet ve kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Odisha eyaletinde iki, Batı Bengal eyaletinde de 10 kişi şiddetli yağışın sebep olduğu afet ve kazalarda yaşamını yitirdi.

Batı Bengal'de yaklaşık 300 bin aile kasırgadan etkilenirken, eyalette toprak kayması meydana geldi. Hint yetkililer, kasırga sebebiyle çok sayıda ağacın devrildiğini, enerji nakil hatlarının koptuğunu kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Batı Bengal eyaleti Başkanı Mamata Banerji ile görüştüğünü belirterek "Merkezden mümkün olan tüm yardımı sağladık." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te 14 kişi öldü

Bangladeş'in kıyı bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle de 14 kişi öldü.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. Kıyı şeridindeki 8 bölgeden çok sayıda kayıp ihbarı alındığı bildirildi.

Afet yönetiminden sorumlu Devlet Bakanı Enamur Rahman, ülkenin sahil bölgelerinde 5 bin evin hasar gördüğünü belirtti.

Kasırganın kıyı şeridini vurmadan önce 2 milyondan fazla kişinin tahliye edildiğini vurgulayan Rahman, kıyı şeridindeki 13 bölgede kamu çalışanlarının izinlerinin iptal edildiğini kaydetti. 

Tarım Bakanlığı da 200 bin hektardan fazla tarım arazisinin zarar gördüğünü açıkladı.

(AA)

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