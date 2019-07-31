Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen: Japonya, Arakanlı Müslümanların dönüşüyle ilgili arabuluculuk teklif etti

Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, Japonya Dışişleri Bakanı Kono Taro'nun, "Arakanlı Müslümanların barışçıl şekilde geri dönüşü için Bangladeş ve Myanmar'ın kabul etmesi durumunda Tokyo'da arabuluculuk yapabileceğini" söylediğini bildirdi.

Momen, Cox's Bazar'daki sığınmacı kamplarını ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Kono Taro ile Dakka'da görüştü.

Bakan Momen, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Japon mevkidaşı Kono'nun, Arakanlı Müslümanların barışçıl şekilde geri dönüşü için Bangladeş ve Myanmar arasında uygun bir zamanda Tokyo'da arabuluculuk yapabileceğini söylediğini aktardı. Momen, konuyu değerlendirdikten sonra karar vereceklerini ifade etti.

Japonların Arakan dahil olmak üzere Myanmar ve Bangladeş'te büyük yatırımlara sahip olduğuna dikkati çeken Momen, Japonya'nın bölgedeki barış ve istikrar için hayati öneme sahip Arakan'daki krizi çözmekle ilgilendiğini söyledi.

Japon yatırımları iki ülkede de riske girebilir



Momen, Arakanlı Müslümanların geri dönüşünün yakın zamanda başlamaması durumunda, aşırılıkçı hareketlerin büyüyebileceği uyarısında bulundu.

Bu sebeple her iki ülkedeki Japon yatırımlarının güvenliği için krizin çözülmesi gerektiğini, aksi halde bu yatırımların riske girebileceğini vurgulayan Momen, Japon mevkidaşının çarşamba günü başkent Nepido'ya gideceğini bildirdi.

Momen, Kono'nun, Bangladeş'in Arakanlı Müslümanların en kısa sürede Myanmar'a geri dönüş süreci talebini Myanmar hükümetiyle konuşacağı bilgisini paylaştı.

"Arakanlı Müslümanların vatandaşlık hakları" konusunun, Myanmar'ın iç meselesi olduğunu ancak güvenli ve onurlu şekilde geri dönmelerini istediklerini belirten Momen, Japonya'nın da Arakanlı Müslümanların Myanmar'da serbestçe hareket etmeleri konusunda kendileriyle hemfikir olduğunu kaydetti.

Arakanlı Müslümanlar Myanmar'ın vatandaşlık formülünü reddetti



Geçen hafta sonu Myanmarlı yetkililerle Arakanlı Müslümanlar, Cox's Bazar bölgesinde bir araya gelmişti.

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlar için formüle etmeyi düşündüğü "sonradan vatandaşlık verilmiş kişiler" statüsünü Arakanlı Müslümanlar reddetmişti.

Arakan delegasyonu lideri M. Mohibullah, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık garantisi verilmezse tek bir Arakanlı Müslüman dahi Myanmar'a dönmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik



Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçti. Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.

(AA)