Bangkok'da patlatılan bombaların birini üretip bıraktıklarını itiraf eden 7 teknik lise öğrencisi gözaltında

Tayland'ın başkenti Bangkok'un merkezi noktalarında cuma günü patlatılan bombalara ilişkin 7 kişi göz altına alındı.

Tayland basınında yer alan haberlere göre polis, bombalardan birini Suan Luang Mahallesi'ne koyduğu tespit edilen 7 teknik lise öğrencisini gözaltına aldı.

Sorgu sırasında bombayı imal ettiklerini ve patlaması için kurduklarını itiraf eden öğrenciler, yaptıkları eylemin siyasi amaç taşımadığını ve aynı gün şehrin diğer noktalarındaki diğer patlamalarla bağlantısı olmadığını söyledi.

Polis ekipleri, patlatılan diğer 6 bombanın ve patlamak üzereyken imha edilen başka bir bombanın kimin tarafından konulduğunu araştırıyor.

Bangkok'ta cuma günü sabah saatlerinde 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendiği sırada şehrin 5 ayrı merkezi yerinde patlamalar olmuştu.

Toplantının yapıldığı otelin yakınlarında iki sahte bomba tespit eden polis, bir bombayı da patlamak üzereyken imha etmişti. Patlamalarda 3 kişi yaralanmıştı.

AA