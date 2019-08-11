Balon gibi şişiyor

Rahatsızlığının ilk olarak 7 yaşında başladığını ifade eden Kumar, “12 yıldır karnım büyümeye devam ediyor. Birçok kez doktora gitmeme rağmen hastalığın sebebi bulunamadı” dedi. Karnındaki şişliğin, şiddetli ağrılara neden olduğunu belirten Kumar, şu an bir bisiklet fabrikasında çalıştığını ve maddi destek bulduğu zaman Yeni Delhi’ye giderek tedavi olmak istediğini söyledi.