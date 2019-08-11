11 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 00:49:29
Balon gibi şişiyor
Hindistan'ın Muzaffarpur şehrinde yaşayan Sujit Kumar’ın (19) karnı, bilinmeyen bir nedenden dolayı her geçen gün şişiyor.
Rahatsızlığının ilk olarak 7 yaşında başladığını ifade eden Kumar, “12 yıldır karnım büyümeye devam ediyor. Birçok kez doktora gitmeme rağmen hastalığın sebebi bulunamadı” dedi. Karnındaki şişliğin, şiddetli ağrılara neden olduğunu belirten Kumar, şu an bir bisiklet fabrikasında çalıştığını ve maddi destek bulduğu zaman Yeni Delhi’ye giderek tedavi olmak istediğini söyledi.
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