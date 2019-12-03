Balinanın midesinden 100 kilo çöp çıktı

KİRLİLİK ENDİŞE VERİCİ

İskoçya Deniz Hayvanları Koruma Birliği tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan incelemede, balinanın midesinden balık ağı, halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak dahil 100 kilogram çöp çıkarıldı. Balina, sahilde açılan devasa çukura gömüldü. Uzmanlar, balinanın midesinden çıkanların, denizlerdeki kirlenmenin endişe verici boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

İskoçya kıyılarında 2018’de 930, bu yıl ise 204 balina veya yunus, benzer şekilde ölü bulundu.