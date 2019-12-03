Balinanın midesinden 100 kilo çöp çıktı

  • Bist 100
    108004
  • Dolar
    5,7569
  • Euro
    6,3782
  • Altın
    269,9390
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları, resimli mesajlar
Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı
Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde Süper Lig devleri Chuba Akpom'un peşinde
ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli ABD Dışişleri Bakanı Esper: Ankara NATO güvenlik planlarını engellememeli
El Halil’de yeni kuşatma El Halil’de yeni kuşatma
Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor Başkan Erdoğan Lonra'ya gidiyor
Zorunlu hâller dışında ithalat yasak Zorunlu hâller dışında ithalat yasak
İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği İşte yeni Kimlik Kartı Yönetmeliği
ABD'den Fransa'ya misilleme ABD'den Fransa'ya misilleme
Küçük esnafın Youtube ile sınavı Küçük esnafın Youtube ile sınavı
Döner değil sabun yiyoruz! Döner değil sabun yiyoruz!
Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar! Seferberlik başlatıldı: Dünden beri kayıplar!
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar? 3 Aralık Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı Cristiano Ronaldo, İtalya'da 'En İyi Oyuncu' ödülünü aldı
3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı... 3 il kar yağışına teslim! Yollar kapandı...
Dolarda enflasyon öncesi son durum! Dolarda enflasyon öncesi son durum!
Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Denizli'de kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı
Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal Biden, Trump'a sürekli söylüyor! 2019'un kelimesi belli oldu: Varoluşsal
Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor... Emekliye 3 maaş avans! Aylık bekleyen alıyor...
Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Kadınlara dehşeti yaşatmıştı, o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı Edirne'de kadınlara korkunç saldırı! Kimyasal madde atıp kaçtı
Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş... Sanayi gaza bastı! Büyümeye dönüş...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 22:37:45

Balinanın midesinden 100 kilo çöp çıktı

İskoçya'nın Harris Adası'nda, geçen hafta bir İspermeçet balinası karaya vurduktan sonra telef olmuştu.

KİRLİLİK ENDİŞE VERİCİ

İskoçya Deniz Hayvanları Koruma Birliği tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan incelemede, balinanın midesinden balık ağı, halat, paket bandı, poşet ve plastik bardak dahil 100 kilogram çöp çıkarıldı. Balina, sahilde açılan devasa çukura gömüldü. Uzmanlar, balinanın midesinden çıkanların, denizlerdeki kirlenmenin endişe verici boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

İskoçya kıyılarında 2018’de 930, bu yıl ise 204 balina veya yunus, benzer şekilde ölü bulundu. 

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ