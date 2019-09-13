Balık hafızalı

TESTLER TEMİZ ÇIKTI

Illinois eyaletinde yaşayan Riley Horner adlı genç kız, bir konserde, sanatçının sahneden izleyicilerin üzerine atladığı sırada başına darbe aldı. Talihsiz kız, kazanın yarattığı travma sonucu, o günden beri 2 saatte bir hafızasını kaybediyor ve kazanın yaşandığı 11 Haziran’a dönüyor. Genç kıza beyin sarsıntısı teşhisi konulse da, doktorlar bu semptomlara neyin yol açtığından tam olarak emin değil. MR’da ya da tomografide beyin kanaması ve tümör gibi belirtilere de rastlanmadı.

KALICI HASAR OLABİLİR

Hayatı kâbusa dönen Riley, okul hayatında da zorlandığını belirterek, “Sürekli notlarıma bakmak zorundayım. Derslerim de olumsuz etkilendi. Dolabının şifresini bile hatırlayamadığım için, eşyalarımı bütün gün yanında taşıyorum” dedi. Yaşadığının ailesi için de çok zor bir durum olduğunu söyleyen Riley, yardım bekliyor. Uzmanlar, kazanın ardından 6 ay içinde herhangi bir tedavi bulunmazsa genç kızın, kısa süreli hafızasında kalıcı hasar oluşmasından endişe ediyor.