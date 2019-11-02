  • Bist 100
    98462.7
  • Dolar
    5,7088
  • Euro
    6,3959
  • Altın
    278,0880
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında ŞOk'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 2-5 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayında
Balfour Deklarasyonu ve 102 yıldır sahibinde olmayan topraklar Balfour Deklarasyonu ve 102 yıldır sahibinde olmayan topraklar
Tel Abyad'da terör saldırısı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Tel Abyad'da terör saldırısı: En az 10 sivil hayatını kaybetti
Süper Lig devleri 5 yerli yıldızı göz hapsine aldı Süper Lig devleri 5 yerli yıldızı göz hapsine aldı
Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde Bu akşam televizyonda ne var? 2 Kasım Cumartesi TV yayın akışı haberimizde
Denizli'de moda dünyasının rüzgarı esti Denizli'de moda dünyasının rüzgarı esti
Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi Tel Abyad'da teröristlerce kullanılan binaya açılan tünel tespit edildi
Hatay ve Trabzon'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti Hatay ve Trabzon'dan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
10'a yakın dil bilen Felsefe Profesör'ü Teoman Duralı: Harf inkılabı soykırımdır 10'a yakın dil bilen Felsefe Profesör'ü Teoman Duralı: Harf inkılabı soykırımdır
Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı Alexander Sörloth sadece 9 haftada maliyetini karşıladı
Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Aboubakar açıklaması Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Aboubakar açıklaması
Senato liderinden yaptırım uyarısı: Türkiye müttefikimizdir Senato liderinden yaptırım uyarısı: Türkiye müttefikimizdir
Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı Eskişehir'de aranan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Fahri Trafik Müfettişi maaş alıyor mu? Fahri Trafik Müfettişi başvuru 2019 nasıl yapılır? Fahri Trafik Müfettişi maaş alıyor mu? Fahri Trafik Müfettişi başvuru 2019 nasıl yapılır?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner nereli, kaç yaşında?
Esrarengiz ölüm: Bağdadi Esrarengiz ölüm: Bağdadi
Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor Fahri trafik müfettişi sayısı 35 bine çıkıyor
Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 400 bine yaklaştı
80 bin taraftar stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti 80 bin taraftar stadı 'Türkiye' tezahüratıyla inletti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında? Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey'i İsmail Demirci kimdir? İsmail Demirci kaç yaşında?
Sokağa terk edilen ikiz bebeklerle 2 yaşındaki çocuk artık devlet korumasında Sokağa terk edilen ikiz bebeklerle 2 yaşındaki çocuk artık devlet korumasında
NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı NASA'da çalışan bilim insanı İzmir'e taşındı
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik evine döndü, gözyaşlarını tutamadı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik evine döndü, gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı Fenerbahçeli taraftarlar Koray Şener'i andı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Kasım 2019 Cumartesi 16:24:09 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 16:25:03

Balfour Deklarasyonu ve 102 yıldır sahibinde olmayan topraklar

Orta Doğu tarihinin akışını değiştiren ve asırlık sorunun fitilini ateşleyen Balfour Deklarasyonu, 102 yıl önce bugün ilan edildi.

Uzmanlar, 102 yıl önce bugün Orta Doğu tarihinin akışını değiştiren ve asırlık bir sorunun fitilini ateşleyen Balfour Deklarasyonunu Filistin halkı ve tüm insanlık tarihinde kara bir gün ve uluslararası adalete darbe olarak nitelendiriyor.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild ailesinin baronu Lord Jacob Rothschild'e 2 Kasım 1917'de gönderdiği mektupta, "Majestelerinin hükümeti, Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır." cümleleriyle İsrail'in kurulmasına İngiltere'nin vereceği desteği açıkça ifade etti.

Tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Yahudilerin Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasının yolunu açan 67 kelimelik Balfour Deklarasyonu, yayınlanmasının ardından Filistinlilerin topraklarının parça parça ellerinden alınarak vatanlarının işgale uğramasının ilk adımı oldu.

Balfour Deklarasyonu'nu AA muhabirine değerlendiren Zaytune Araştırma Merkezi Müdürü Muhsin Salih "İngiltere, Filistin'i işgali sırasında Balfour'un 'Filistin'deki Yahudiler için ulusal bir vatan' yaratma sözünün ilk kısmını uyguladı." dedi.

İngiliz işgalinin başladığı 1917'de Filistin topraklarındaki nüfusun yüzde 92'sini Filistinlilerin oluşturduğunu belirten Salih, İngiltere'nin Filistinlilerin haklarının korunmasını dikkate almadığını aktardı.

"İngiltere çıkarlarını korumak için İsrail'i Orta Doğu'da jandarma haline getirdi"

Filistinli yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim de "İngiltere, Yahudilere ulusal bir vatan vererek Arapları zayıflatmak ve Orta Doğu'yu bölmek istiyordu." ifadesini kullandı.

"İngiltere dünyadaki birçok ülkeye hakim olmuş eski sömürgeci ülkelerden biridir. Bu yüzden İngiltere'nin ilk hedefi çıkarlarını korumaktır." diyen İbrahim, İngiltere'nin Batı ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için İsrail'i "Orta Doğu'da jandarma" haline getirdiğini söyledi.

"Orta Doğu dünyanın kalbidir, onu kontrol eden dünyayı kontrol eder"

Siyasi analist Hüsam ed-Düceni de Balfour Deklarasyonu'nun, Filistinliler açısından neden olduğu yıkıcı zararın ahlaki ve hukuki sorumluluğunun İngiltere'nin omuzlarında olduğunu belirtti.

Düceni "Orta Doğu dünyanın kalbinde, onu kontrol eden dünyayı kontrol eder. Bu oluşum ise bölgede herhangi bir Arap uyanışına saplanmış bir hançerdi." diye konuştu. Düceni, sömürgeci İngiltere'nin bölgede kendisine bir halef istediğini anlattı.

"İsrail'in işlediği bütün suçlar Balfour Deklarasyonu'nun sonucu"

Filistinli Araştırmacı Muhammed Siyam da Balfour Deklarasyonu'nun yol açtığı tüm sonuçların uluslararası yasalara aykırı olduğunu anımsatarak, "Bu deklarasyon, Birleşik Milletler tarafından ortaya konulan kendi kaderini tayin etme hakkıyla ters düşmektedir. Çünkü İngiltere daha sonra Filistin topraklarının idaresini İsraillilere devretmiştir." dedi.

İsrail'in yönetimi devralmasının, Filistin topraklarının bölünmesine yol açtığını ve bu durumun hukuki olarak topraklara saldırı anlamına geldiğini vurgulayan Siyam, "İsrail'in işlediği bütün suçlar, ihlaller, demografik değişim ve Filistinlilerin maruz kaldığı her şey Balfour Deklarasyonu'nun sonucudur." diye konuştu.

Siyam, Filistinlilerin Gazze'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü ile yıllar önce zorla ellerinden alınan topraklara geri dönme arzusunda olduğunu ve 102 yıldır hala kendilerinden çalınan toprakları geri almak için çabaladıklarını dile getirdi.

Balfour Deklarasyonu ve Filistin'in Yahudilere teslimi

İngilizler, deklarasyondan kısa süre sonra 9 Aralık 1917'de 401 yıl boyunca Osmanlı himayesinde kalan Kudüs'ü işgal etti.

İngilizler, dünyanın dört bir yanından gelen Yahudilerin bölgeye yerleşmesine göz yumdu. 1917'de Filistin topraklarındaki yüzde 8' lik nüfusu 1947'de yüzde 33'e kadar yükseldi.

İngilizlerin, Yahudiler ile Araplar arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle Filistin'i yönetemez hale gelmesinin ardından konu 1947'de Birleşmiş Milletler'e (BM) taşındı.

BM'nin kurdurduğu Filistin Komisyonu ise Filistin topraklarının, yüzde 55'lik kısmının Yahudilere, yüzde 45'lik kısmının Araplara bırakılması ve Kudüs'ün BM kontrolünde kalması yönündeki taksim planını ortaya koydu.

Tarihi Filistin topraklarının 1946'da sadece yüzde 6'sını elinde tutan Yahudiler, pastadan kendilerine verilen büyük dilimi kabul ederken, Araplar bu taksim planına haklı olarak karşı çıktı.

İngilizlerin Filistin'deki manda yönetimine son vermesiyle 14 Mayıs 1948'de İsrail'in ilk başbakanı David Ben Gurion, beraberindeki 25 kişiyle Tel Aviv Müzesi'nde İsrail'in Bağımsızlık Bildirgesi'ni dünya kamuoyuna ilan etti.

Dönemin ABD Başkanı Harry S. Truman, bildirgenin yayımlanmasından saatler sonra gasbedilen Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail'i tanıdıklarını duyurdu. Böylece İsrail'i tanıyan ilk ülke ABD oldu.

İsrail'in bağımsızlığını ilanından kısa süre sonra Mısır, Suriye, Ürdün ve Lübnan'ın aralarında bulunduğu bazı Arap ülkeleri 15 Mayıs 1948'de İsrail'e savaş ilan etti.

Ancak savaşı kazanan İsrail, Batı Kudüs'ün de aralarında bulunduğu Filistin topraklarının bir kısmını işgal ederek Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü yüzde 78'e çıkardı.

İsrail, Haziran 1967’deki "Altı Gün Savaşı"nda Doğu Kudüs'ü ve Batı Şeria'yı işgal etti.

Filistin nüfusunun yarısından fazlası mülteci konumuna düştü.

Uluslararası camianın İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerine karşı üç maymunu oynaması, işgalin daha da genişlemesine neden oldu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ