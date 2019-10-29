29 Ekim 2019 Salı 23:40:44 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 23:51:07
Bakan Çavuşoğlu: Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla Rusya YPG'lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz." dedi.
Çavuşoğlu, "Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz." diye konuştu.
(AA)
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