Bakan Çavuşoğlu’dan AB ve Yunanistan'a eleştiri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı tutum ile ilgili olarak Alman Bild gazetesine açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Yunanistan, uluslararası hukuku ve AB hukukunu askıya almaktadır. Avrupa'nın iradesine karşı Avrupa'yı korumak artık mümkün de değildir. Milyonlarca insan Suriye'de yerlerinden edildi ve sınırlarımıza doğru geliyorlar. Orta Doğu komşudur ve düşündüğünüzden de uzak değil. Yaşananlar Avrupa'yı da etkiliyor. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan uluslararası hukuku ve AB hukukunu askıya alıyor. Sınırlarına sığınan mültecilere karada ve denizde ateş ediyor ve insanlık dışı bir şekilde hareket ediyor; botlarını batırıyor, göz yaşartıcı bombalarla saldırıyor. 3 kişiyi öldürdü ve başkalarını yaraladı" diye konuştu.

'MÜLTECİLER BİZE GELMESİN TÜRKİYE ONLARLA İLGİLENSİN DEMEK SORUMSUZLUKTUR'

Bakan Çavuşoğlu, 'Mülteciler bize gelmesin Türkiye onlarla ilgilensin' demenin sorumsuzluk olduğunu belirterek, "Bunu artık kabul etmiyoruz. Ülkemiz yüklendiği bu ağır yükü tek başına taşıyamaz. Bu ifadeyi bir tehdit, şantaj veya siyasi manevra olarak görmek dürüst değildir. Biz ülkemizdeki 4 milyon insana gerekli korumayı ve desteği veriyoruz. Biz geri göndermeme ilkesine uyuyoruz. Mülteci politikamızda bir değişiklik yok. Diğer taraftan güvendiği ülkeye gitmek isteyen sığınmacıları durdurmak zorunda değiliz. Türkiye'nin İdlib'de bir aktör olarak yükü taşımasına rağmen bazılarının sürekli kendilerinde Türkiye'yi eleştirme hakkı bulması da son derece manidardır” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, şunları kaydetti;

"Suriye'de çözüm olarak yapılması gerekenler, ortak bir şekilde Esed'in askeri çözümünün engellenmesi, siyasi çözüm sürecinin yeniden canlandırılması ve Suriyelilerin yeniden Türkiye tarafından teröristlerden kurtarılan bölgelere geri dönmesi ve orada yerleşmeleridir. Öte yandan, rejim şimdi Türk askerlerine saldırmanın ne anlama geldiğini de hissediyor, daha da hissedecektir. Umutsuzluk içinde olan insanların yeniden Suriye'ye dönebilmeleri için Avrupa'nın uykudan uyanması gereklidir. Fakat, Suriye'de güvenli bölge oluşturmaya ilişkin düşüncenin uygulanmasında AB, Türkiye'ye destek vermemektedir."

DHA