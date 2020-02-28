Bakan Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İdlib'de rejimin alçak saldırısı sonrası telefon trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile sığınmacı konusunun ele alındı