  • Bist 100
    110572
  • Dolar
    5,9135
  • Euro
    6,5799
  • Altın
    280,7690
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız Abdurrahim Albayrak: Florya'yı rüya bir tesis yapacağız
Melo, Galatasaray idmanında Melo, Galatasaray idmanında
Tarihi Yedikapılar Yeraltı Şehri turizme kazandırılmayı bekliyor Tarihi Yedikapılar Yeraltı Şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
Beşiktaş, 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura atladı Beşiktaş, 2-0 mağlup olmasına rağmen bir üst tura atladı
A101'e bu hafta neler geliyor? A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta neler geliyor? A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında
Yunanistan tutuştu! Türkiye'ye karşı SİHA arayışına girdiler Yunanistan tutuştu! Türkiye'ye karşı SİHA arayışına girdiler
Şoke eden gerçekler ortaya çıktı! 'Nasıl transfer ettiniz?' Şoke eden gerçekler ortaya çıktı! 'Nasıl transfer ettiniz?'
Kaan ve Kenan kaçtı! G.Saray, Amed Öncel'in peşine düştü Kaan ve Kenan kaçtı! G.Saray, Amed Öncel'in peşine düştü
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi? 'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Libya halkının darbeci General Hafter'e karşı Trablus hükümetine desteği artıyor Libya halkının darbeci General Hafter'e karşı Trablus hükümetine desteği artıyor
Eski bir KGB ajanı Putin devlet başkanlığına özel olarak mı seçildi? Eski bir KGB ajanı Putin devlet başkanlığına özel olarak mı seçildi?
Darbeci Sisi, Katar'la uzlaşı çabalarını değerlendirdi Darbeci Sisi, Katar'la uzlaşı çabalarını değerlendirdi
Ajda Pekkan ve Murat Boz o albümde neden yer almadı? Ajda Pekkan ve Murat Boz o albümde neden yer almadı?
Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu! Pınar Deniz, Can Yaman'la iptal olan projesi hakkında ilk kez konuştu!
Baikan Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir'i kabul etti Baikan Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir'i kabul etti
Son 24 saatte 12 bin sivil sınır hattına yakın bölgelere göç etti Son 24 saatte 12 bin sivil sınır hattına yakın bölgelere göç etti
Anayasa Mahkemesi, "Önderimiz başkan APO’dur" terör propagandasını ifade özgürlüğü saydı Anayasa Mahkemesi, "Önderimiz başkan APO’dur" terör propagandasını ifade özgürlüğü saydı
TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım TDV'den Suriye'de terörden temizlenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Su-57 savaş uçağı Suriye'de test edildi Su-57 savaş uçağı Suriye'de test edildi
G.Saray dört koldan harekete geçti! Almanya'dan 4 takım takibe alındı G.Saray dört koldan harekete geçti! Almanya'dan 4 takım takibe alındı
THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' açıklaması THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' açıklaması
Milli Muharip Uçağı, 2027 yılı başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek Milli Muharip Uçağı, 2027 yılı başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirecek
Yukatel Denizlispor Kulübünün hesaplarındaki denetim tamamlandı Yukatel Denizlispor Kulübünün hesaplarındaki denetim tamamlandı
Sporda 2019 böyle geçti Sporda 2019 böyle geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:33:13 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:33:55

Baikan Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir'i kabul etti

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için Malezya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı Mahathir'i kabul etti.

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarına başladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda kabul etti. Kabul basına kapalı yapıldı.

Kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imza altına alındı.

"Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve Malezya Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması"nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin imzaladı.

Ayrıca, Türkiye ve Malezya savunma ve teknoloji şirketleri arasında 14 iyi niyet anlaşması imzalandı.

İmzalanan iyi niyet anlaşmaları şöyle sıralandı:

"BAYKAR Makina ile TEGAC Arasında İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine Yönelik İyi Niyet Anlaşması", "TİSAŞ ile KOP Mantap Arasında Silah ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet Anlaşması", "İstanbul Denizcilik A.Ş. ve Bousteat Tersanesi Arasında Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik Anlaşması", "İstanbul Denizcilik A.Ş. ve 9 Alt Yüklenici Firmadan Oluşan KITeMM Konsorsiyumu Arasında Malezya'daki Gemi İnşa Onarım ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması", "İstanbul Denizcilik A.Ş. ile Kuala Lumpur Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu (TDA) ve SEFT Arasında Yerel Çok Maksatlı Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Anlaşması", "HAVELSAN ve BHIC ADT Arasında Malezya Deniz Kuvvetleri Gemileri İçin Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı ve Sistem Entegrasyonu Alanında (Modernizasyon ve Yeni Platform Üretimi) Ortak Çalışma Anlaşması", "HAVELSAN ve AR Eastern Arasında Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu Bölgeleri Komuta Kontrol Sistemleri Entegrasyonu, Yedek Sistem Oluşturulması ve Malezya Hava Kuvvetlerinin Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar İstihbarat, Gözetleme ve Keşif Yazılımı İhtiyaçları için İyi Niyet Anlaşması", "HAVELSAN ve BIT Arasında Malezya Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik Operasyon Merkezi Projesi için İyi Niyet Anlaşması", "HAVELSAN ve AMP Grup Arasında Sahil Radar Gözetleme Sistemi Projesi İyi Niyet Anlaşması", "Altınay ve Malezya Milli Savurma Üniversitesi Arasında Taktik İnsansız Hava Aracı Geliştirilmesi Alanında İyi Niyet Anlaşması", "Nurol Makina ve Nadi Corp. Şirketleri Kara Araçları Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması" ile "ASELSAN ile Sapura Arasında Yazılım Tabanlı Telsiz Teknoloji Transferi İyi Niyet Anlaşması", "TUYAR ile Silterra Arasında Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması" ve "Yonga Teknoloji ile Silterra Arasında Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ