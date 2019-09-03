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03 Eylül 2019 Salı 01:32:40 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 02:02:59

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası 5 can aldı

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

(AA)

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