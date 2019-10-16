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16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 22:48:26

Bağımlılara kota

Çin’de gençlerin video bağımlılığını azaltmak için, 53 siteye 22.00-06.00 saatleri arasında girilemeyecek. Günde 40 dakikalık izleme sınırlaması getirilen platformlara erişim sağlanamayacak.

GİRİŞ YAPAMAYACAKLAR

Canlı video yayınlayan çevrimiçi platformlarda gençlerin daha az vakit geçirmesini sağlamak isteyen Çin hükümeti, sitelere “süre ve işlev sınırı” getiriyor. Ülkenin önemli video yayın platformları “Souhu Video”, “Baidu Video” başta olmak üzere, 53 içerik sağlayacı platforma “genç modu” getirecek. Gençler, bu modda 22.00-06.00 saatleri arasında belirlenen platformlara giriş yapamayacak. 

DM VE YORUM YAPMAK YASAK

Genç modu kapsamında kullanıcılar, günlük en fazla 40 dakika video izleyebilecek, sürenin bitişinin ardından platform “çevrimdışı” olacak. Ayrıca gençler, video izleme platformlarında internet fenomenlerini etiketleyemeyecek, özelden mesaj atamayacak, yorum yapamayacak. Çin’de son bir yıldır gençlerin internet bağımlılığına karşı yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalar sürdürülüyor.  

İNGİLTERE DE ADIM ATMIŞTI

EBEVEYNLER DE BİLGİLENDİRİLECEK

Son yıllarda İngiltere’deki gençler arasında giderek artan oyun bağımlılığının korkutucu boyutlara ulaşması üzerine yetkililer harekete geçmiş, Oyunkolikleri tedavi etmek için bir klinik açılmıştı.  Özellikle PUBG ve Fortnite gibi online oyunlar yüzünden yaşanan bu bağımlılığı azaltmak için açılan klinikte, gençlerin ebeveyni de bilgilendirilecek. Anne babalara çocuklarının bağımlılıklarını nasıl yönetecekleri ve çevrimiçi olarak geçirdikleri zamanı ne şekilde azaltacakları konusunda uzman tavsiyeleri sunulacak.

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