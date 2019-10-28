Bağımlılara kağıt telefon

BAŞINIZI EKRANDAN KALDIRIN: Akıllı telefon bağımlılığı, dünya genelinde toplumsal bir sorun haline geldi. Özellikle Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamaları, telefon ekranı karşısında geçirdiğimiz vaktin büyük ölçüde artmasına sebep oluyor. Bu durumu bir nebze olsun azaltmak için harekete geçen Teknoloji devi Google, Paper Phone (Kağıt Telefon) adlı projesiyle, akıllı telefon bağımlıları için bir çözüm geliştirdi.

İÇİNDE OYUN BİLE VAR: Günlük hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz bilgileri, kullanıcının tercihine göre bir kağıda basıyor. Telefon gibi tasarlanan bu kağıtta, gün içinde aranacak kişilerin numaraları, ajanda, hava durumu, harita, yapılacak işler listesi, harita, hatta oyun gibi bilgiler bulunuyor. Ayrıca 'Paper Phone' kağıdında, fiziksel banka kartı koyacak bir alan da bulunuyor. Bu uygulama sayesinde telefon karşısında geçirilen vakitin en aza indirilmesi planlanıyor.