Bağımlı gençlere dijital detoks

OLUMLU SONUÇ VERDi

n Dünya genelinde giderek artan akıllı telefon bağımlığı, gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu bağımlılığın önüne geçmek için çeşitli önlem alan ülkelerin arasına Güney Kore de katıldı. 2018 yılı verilerine göre, 10-19 yaş arası çocuk ve gençlerin yüzde 30’unun bağımlı kategorisine girmesiyle harekete geçen hükümet, detoks kampları kurdu. Pilot bölgelerdeki kampların olumlu sonuç vermesi üzerine uygulamayı genişletme kararı alındı.

YENi HOBiLER EDiNiYORLAR

n Uzmanlar denetimindeki kampa ellerindeki telefonları yönetime teslim edip giren çocuk ve gençler, 12 gün boyunca teknolojiden uzak yaşıyor. Çeşitli sosyal faaliyetlere katılarak yeni hobiler ediniyor, müzik atölyelerine katılıyor, doğada kamp ve spor yapıyor. Ayrıca kamplarda, akıllı telefonların ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğine dair gençlere dersler de veriliyor. Ücretsiz olan bu kamplara katılanlar sadece yemek masraflarını kendileri karşılıyor.

Teknolojik ergen

hareket etmiyor

n DÜNYA Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) birçok ülkede yaptığı araştırmaya göre, ergenlik dönemindeki çocukların yüzde 80’inden fazlası yeteri kadar hareket etmiyor. En az hareket eden ergenlerinin Güney Kore’de olduğunu tespit eden araştırmaya göre ikinci sırada Filipinler bulunuyor. Uzmanlar, hareketsizliğin ilerleyen yaşlarda obezite, kemik hastalığı, kireçlenme gibi rahatsızkların riskini artırdığı konusunda uyarıyor.

OLUMLU SONUÇ VERDİ

Dünya genelinde giderek artan akıllı telefon bağımlığı, gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu bağımlılığın önüne geçmek için çeşitli önlem alan ülkelerin arasına Güney Kore de katıldı. 2018 yılı verilerine göre, 10-19 yaş arası çocuk ve gençlerin yüzde 30’unun bağımlı kategorisine girmesiyle harekete geçen hükümet, detoks kampları kurdu. Pilot bölgelerdeki kampların olumlu sonuç vermesi üzerine uygulamayı genişletme kararı alındı.

YENİ HOBİLER EDİNİYORLAR

Uzmanlar denetimindeki kampa ellerindeki telefonları yönetime teslim edip giren çocuk ve gençler, 12 gün boyunca teknolojiden uzak yaşıyor. Çeşitli sosyal faaliyetlere katılarak yeni hobiler ediniyor, müzik atölyelerine katılıyor, doğada kamp ve spor yapıyor. Ayrıca kamplarda, akıllı telefonların ne zaman ve nasıl kullanılması gerektiğine dair gençlere dersler de veriliyor. Ücretsiz olan bu kamplara katılanlar sadece yemek masraflarını kendileri karşılıyor.

Teknolojik ergen hareket etmiyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) birçok ülkede yaptığı araştırmaya göre, ergenlik dönemindeki çocukların yüzde 80’inden fazlası yeteri kadar hareket etmiyor. En az hareket eden ergenlerinin Güney Kore’de olduğunu tespit eden araştırmaya göre ikinci sırada Filipinler bulunuyor. Uzmanlar, hareketsizliğin ilerleyen yaşlarda obezite, kemik hastalığı, kireçlenme gibi rahatsızkların riskini artırdığı konusunda uyarıyor.