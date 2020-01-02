Bağdat'taki olaylar ile ilgili Kasım Süleymani detayı! Çok konuşulacak iddia

Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin önceki gün İran destekli Haşdi Şabi taraftarlarınca basılmasının ardından bölgede gerilim sürüyor. Irak hükümetinin ve Haşdi Şabi’nin çağrısına rağmen, eylemciler, ABD Büyükelçiliği’nin önünü terk etmeme noktasında ısrarcı. Irak’ta İran’a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, taraftarlarının ABD Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmelerini isterken, orada bulunan Hizbullah Tugayları milisleri çağrıya uymayacaklarını bildirdi.

BASKIN EMRİNİ 'SÜLEYMANİ VERDİ' İDDİASI

Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Hizbullah Tugayları taraftarları, Haşdi Şabi’nin çekilme çağrılarını dinlemeyeceklerini belirtti. Kurdukları çadırları da dağıtmayan taraftarlar, alanda kalmakta ısrarcı davranıyor. Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’nin baskın emrininse İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani tarafından verildiği iddia edildi.

ELÇİLİK DUVARINA İSMİNİ YAZDILAR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Büyükelçilik baskınının organizasyonu Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin emriyle, Asaib Ehl Elhak oluşumu lideri Kays el-Hezali ve Bedir kaolisyonu lideri Hadi el-Amiri olduğu belirtildi. Pazar günü Haşdi Şabi güçlerini hedef alan saldırıda, Irak’ta Süleymani’ye en yakın isimlerden 45. Bölük komutanı Ebu Ali Hazali de öldürülmüştü. Hazali’nin hedef alınmasının Süleymani’ye direkt mesaj olduğu değerlendirilmişti. Öte yandan baskından hemen önce, Tahran ve Bağdat arasındaki sivil yolcu uçağı trafiğinde artış kaydedildiği ve bir günde 10 iran yolcu uçağının Irak’a iniş yaptığı iddia edildi. Büyükelçiği basan gruplar da duvarlara ‘(Kasım) Süleymani liderim’ ibaresini yazdı.

HİZBULLAH TUGAYLARI TERK ETMİYOR

Hizbullah Tugayları’ndan önde gelen bazı isimler, çağrılara rağmen, Büyükelçilik önünden yaptıkları duyurularda, “İşgal güçleri (ABD) Irak’tan çıkana ve Büyükelçilik boşalana kadar buradan ayrılmayacağız.” ifadelerini kullandı. Haşdi Şabi’ye bağlı bir grup da, Yeşil Bölge’nin dışında Dicle Nehri kenarında yer alan Ebu Nuas Caddesi’ni trafiğe kapatarak, orada çadır kurdu ve oturma eylemine başladı. Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamada, Irak hükümetinin ülkenin egemenliğine saygı duyulması talebi üzerine yandaşlarından ABD Büyükelçiliği binası önünden çekilmelerini istemişti. ABD savaş uçaklarında hayatlarını kaybedenler için taziye merasiminin Bağdat’ın merkezinde yapılacağını kaydeden açıklamada yandaşlarına “Mesajınız ulaşmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.

TAKVİYE ABD GÜÇLERİ BAĞDAT’TA

ABD ordusu da, Bağdat büyükelçiliğine asker takviyesi yapmaya başladı. Dün, Kuveyt’ten havalanın 3 det MV-22 helikopteri 100 deniz piyadesini gece saatlerinde büyükelçiliğe indirdi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, Twitter hesabından, “Başkomutanın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı üzerine 82’inci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvvetinden bir tabur askerin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesine sevk edilmesi yetkisini verdim” mesajını paylaştı. Esper mesajında, “Yaklaşık 750 asker bölgeye derhal intikal edecek ve Acil Müdahale Kuvvetinden ek güçler de önümüzdeki günlerde intikal etmek üzere hazır olacaklar” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD ordusuna ait saldırı helikopterleri de gün boyu elçilik üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi.

HAMANEY'DEN TRUMP'A TEPKİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine saldırıyla ilgili İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a, "İran, savaş peşinde değil ancak milletimizin menfaatlerine, onuruna ve ilerlemesine yönelik tehditlere tereddütsüz sert bir darbe indireceğiz." cevabını verdi. Tahran'da Trump'a yanıt veren Hamaney, "Birincisi, hiçbir şey yapamazsınız çünkü bu mesele İran'la ilgili değil. İkincisi ise eğer siz mantıklı olsaydınız ki değilsiniz, Irak, Afganistan ve diğer ülkelerde işlediğiniz suçların, halkların sizden nefret etmesine yol açtığını anlardınız." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump önceki gece Twitter hesabından "İran bizim binalarımızda kaybedilen hayatlar ve verilen zarardan sorumlu tutulacak. Çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, bu bir tehdit. Mutlu yıllar!" mesajını paylaşmıştı.

(Yeni Şafak)