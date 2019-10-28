Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki üniversitelerde tatil ilan edilmemesine rağmen dersler yapılmadı. Öğrenciler sabah saatlerinde geldikleri okullarının kapısından içeri girmeyerek başkentte gösterilerin merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Bağdat sokaklarında konuşlanan güvenlik güçleri ise Tahrir Meydanı'na çıkan birçok yolu trafiğe kapattı.

Üniversite öğrencilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçlerinin, Tahrir Meydanı'nda toplanan grupları dağıtmak için müdahaleleri de devam ediyor.

Birçok devlet kurumunda mesai yapılamıyor



Bağdat'ta süren gösteriler nedeniyle birçok devlet kurumunda iki gündür mesai yapılamıyor.

Öte yandan Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Başdanışmanı Abdulkerim Halaf, üniversite yönetimlerine tepki gösterdi.

Halaf, yaptığı basın açıklamasında üniversite öğrencilerinin sokağa çıkmasına izin veren üniversite yönetimlerinin cezalandırılacağını ifade etti.

(AA)