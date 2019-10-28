Bağdat'taki gösteriler 4'üncü gününde büyüyerek sürüyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösteriler üniversite öğrencilerinin de katılımıyla büyüyerek devam ediyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki üniversitelerde tatil ilan edilmemesine rağmen dersler yapılmadı. Öğrenciler sabah saatlerinde geldikleri okullarının kapısından içeri girmeyerek başkentte gösterilerin merkezi haline gelen Tahrir Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Bağdat sokaklarında konuşlanan güvenlik güçleri ise Tahrir Meydanı'na çıkan birçok yolu trafiğe kapattı.
Üniversite öğrencilerine göz yaşartıcı gazla müdahale eden güvenlik güçlerinin, Tahrir Meydanı'nda toplanan grupları dağıtmak için müdahaleleri de devam ediyor.
Birçok devlet kurumunda mesai yapılamıyor
Bağdat'ta süren gösteriler nedeniyle birçok devlet kurumunda iki gündür mesai yapılamıyor.
Öte yandan Başbakan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Başdanışmanı Abdulkerim Halaf, üniversite yönetimlerine tepki gösterdi.
Halaf, yaptığı basın açıklamasında üniversite öğrencilerinin sokağa çıkmasına izin veren üniversite yönetimlerinin cezalandırılacağını ifade etti.
(AA)
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