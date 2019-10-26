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26 Ekim 2019 Cumartesi 10:35:08 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 10:35:46

Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı'nda oturma eylemine başladı. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan olaylarda 30 gösterici yaşamını yitirmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı'nda oturma eylemine başladı.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda çadırlar kurarak oturma eylemine başlayan göstericiler, hükümeti protesto etti.

Irak'ın orta ve güneyindeki kentlerde de protestocuların oturma eylemine başlayacağı ifade ediliyor.

Gösterilerde suç işleyenlere sert uyarı

 Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ülkede yaşanan protestolarda tahribat yapanlarla terörle mücadele kanunu çerçevesinde sıkı bir şekilde ilgilenileceğini açıkladı. 

Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların güvenliğiyle oynanmaması uyarısında bulundu. 

Açıklamada, gösterilere karışmış bazı kişilerin vatandaşları öldürmek, yaralamak, kamu ve özel malları yakmak ve yağmalamak gibi hiçbir vicdana sığmayacak şekilde davranışlarla gösterileri istismar ettiğine dikkat çekildi. 

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Tüm birimleriyle kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, Terörle Mücadele Yasası uyarınca bu suçlularla sıkı bir şekilde ilgilenecektir. Bu yasa dışı eylemler derhal sahada ve acilen ele alınması gereken bir suçtur. Ayrıca vatandaşların güvenliğiyle oynanmaması ve barışçıl göstericilerle hiçbir ilişkisi olmayan bu kişiler hakkında sert önlemlerin alınacağı konusunda uyarıyoruz. Göstericilere bu kişileri aralarına almamaları ve haklarında şikayette bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. Güvenlik birimleri, Irak halkına söz verdiği şekilde terörist ve suçlulara karşı keskin bir kılıç gibi olacaktır" 

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren başkent Bağdat, ülkenin orta ve güney vilayetlerinde yeniden başlayan gösterilerde protestocular hükümetin istifası ve yolsuzluklarla anılan rejimin reformu taleplerini seslendirdi. 

Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik mensupları ve siyasi parti binalarını koruyan güçler ile göstericiler arasında yaşanan olaylarda Bağdat'ta 8, Meysan'da 9, Zikar'da 9, Basra'da 3 ve Musenna'da 1 kişi olmak üzere 30 gösterici yaşamını yitirdi.

(AA)

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